Benzin i nafta budou dál zlevňovat

„Potenciál pro snížení cen stále existuje, zlevňování by mělo pokračovat i v nejbližším týdnu. U nafty o 20 až 30 haléřů, u benzínu o několik haléřů za litr,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček však soudí, že v horizontu týdnů začnou ceny pohonných hmot zase růst. „Bohužel se otáčí situace na měnovém trhu. Zatímco ještě počátkem února se dolar pohyboval kolem 21,80 Kč, teď už je to přes 22 korun.

Vývoj naznačuje, že bychom měli počítat s tím, že v následujících týdnech se situace na čerpacích stanicích otočí a z poklesu cen z minulého týdne přejdeme do mírného zdražení,“ sdělil Právu ekonom. Upozornil, že ropný trh si všímá toho, že USA loni ze svých zásob uvolnily okolo 180 milionů barelů ropy, a zásoby se tak dostaly na nejnižší úroveň od roku 1983.

„Prezident Joe Biden chce letos uvolnit dalších 26 milionů barelů, což by sice krátkodobě pomohlo snižovat cenu ropy na trhu, ale stavy amerických zásob by již byly velice vyčerpané,“ podotkl Křeček. Plnění zásob by mohlo vést k tlaku na růst cen ropy.