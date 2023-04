Bank of America ve čtvrtletí zvýšila zisk, Goldman Sachs naopak vydělal méně

Americký finanční ústav Bank of America zvýšil v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 15 procent na 8,2 miliardy dolarů (zhruba 174,6 miliardy Kč). Pomohly mu vyšší úrokové příjmy. Druhá největší banka ve Spojených státech to uvedla ve svém úterním sdělení. Bance Goldman Sachs podle její zprávy zisk naopak klesl, neboť se v uplynulém kvartálu uzavíralo nejméně obchodů za více než deset let.

Foto: Matt Rourke, ČTK/AP Logo společnosti Bank of America na její pobočce ve Filadelfii