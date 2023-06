Akcionáři kvůli lex ČEZ zvažují žalobu

Šnobr také upozornil, že pokud by menšinoví akcionáři byli nuceni podat žaloby, budou se po případném shledání protiústavnosti dané novely ze strany Ústavního soudu „domáhat nejen plných kompenzací a náhrad veškerých škod tím způsobených, ale také navrácení ČEZ do stavu před rozdělením“. „I ve své komplikovanosti to dle naší právní analýzy nelze vyloučit,“ dodal Šnobr.