Akcie příští rok těžko překonají letošní růst, míní analytici

„Téma inflace ustupuje do pozadí. Příznivě působí především ceny energetických surovin, které se vracejí na úrovně před započetím ruské invaze na Ukrajinu. Pokles základních úrokových sazeb by se v příštím roce měl pozitivně promítnout do cen dluhopisů,“ řekl analytik Wood & Company Vladimír Vávra.