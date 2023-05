Akcie Nvidie raketově rostou, kolem umělé inteligence se ale nafukuje bublina

„Nvidia je v současnosti jedním z mála snadno identifikovatelných ‚vítězů‘ vlny AI. Investice do nových technologií ze strany velkých technologických firem znamenají investice do výpočetního výkonu, a to velmi zjednodušeně znamená zejména nákupy čipů. A pro umělou inteligenci a její složité výpočty není momentálně nic lepšího než grafický procesor od Nvidie,“ uvedla vedoucí analytička společnosti Cyrrus Anna Píchová.