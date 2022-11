Agrofert zastaví výrobu masa v Hodicích na Vysočině. Kvůli drahým energiím

K zastavení výroby Agrofert přistoupil mimo jiné kvůli těžko předvídatelnému vývoji na trhu, uvedl Heřmanský. Výroba se z Hodic přesune do závodů v Krahulčí a Studené. „Celková kapacita našich závodů by měla být zachována,“ doplnil. Společnost Krahulík podle výroční zprávy loni zaměstnávala v průměru přes 550 zaměstnanců. Ze 70 lidí, kteří dostali nabídku pracovat v jiných závodech, tuto možnost využila polovina.

Heřmanský uvedl, že přesun výroby by neměl mít žádný vliv na chuť produktů. „Výrobu legendární vysočiny přesuneme do Krahulčí. I tam mají k dispozici přírodní sušárnu, unikátní chuť tak zůstane zachována. Výroba loveckého salámu se přesune do Studené a ani v tomto případě by zákazník neměl poznat rozdíl. Receptury jsou naše a budou zcela dodrženy,“ dodal.