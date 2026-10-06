Hudební festival v Libáni vrcholí, po mladém virtuosovi zazní hudební poetika Semaforu

Článek
V nově zrekonstruovaném Domu kultury se v sobotu představil mladý, teprve dvanáctiletý houslista a klavírista Vojtěch Fišera. Vystoupil spolu se smyčcovým orchestrem Smiling String Orchestra ze Základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové.
Patřila mu celá první část koncertu, kdy se ve zhruba půlhodinovém medailonku objevil hned v trojroli. Nejen jako houslista, ale i klavírista a také si své vystoupení sám moderoval. Nadšení diváci ocenili jeho virtuozitu vřelým a zaslouženým potleskem. A to zřejmě mnozí z nich netuší, že Vojta hraje i na varhany a jeho snem je stát se jednou dirigentem.
Druhá část koncertu už byla zaměřena na orchestrální skladby, mimo jiné zazněly Bartókovy Rumunské tance nebo ústřední melodie z filmu Amélie z Montmartru. „Máme radost, že jsme se s orchestrem opět po osmi letech do Libáně vrátili. Tehdy jsme hráli v kostele Svatého Ducha, tentokrát v krásném sále Domu kultury,“ připomněl dirigent souboru Mikuláš Ježek.
Podle organizátorů festivalu je divácký zájem o koncerty velký. „Máme své tradiční publikum, které nám je věrné. Ale přicházejí i noví posluchači. Myslím, že se zájem o vážnou hudbu začíná zvyšovat. Samozřejmě to nikdy nebude většinová záležitost, ale zvyšující se zájem pozorujeme,“ ujistila ředitelka festivalu Pavlína Čížková.
„Osmdesát procent programu naplňuje vážná hudba různých žánrů. Snažíme se, aby nechyběl pěvecký sbor, komorní soubor nebo koncert sólisty. Samozřejmě reagujeme i na aktuální zájem, což jsou různé crossoverové koncerty. Věříme, že se tak podaří přilákat i obecenstvo, které by zřejmě na klasický koncert nepřišlo,“ pokračovala ředitelka.
Právě takovým koncertem bude Koncert v barvách SeMaFoRu v sobotu 17. října. „Festival se jmenuje Libáňský hudební máj, takže začínáme v květnu, ale má i svou svatováclavskou část v září a říjnu,“ vysvětlila Pavlína Čížková.
V průběhu roku se konají také jakési doprovodné části festivalu. Loni se tak uskutečnila beseda k třicátému výročí úmrtí českého dirigenta a violisty Václava Neumanna, pro příští rok se připravuje setkání s hudebním skladatelem Alešem Březinou, který zavzpomíná na vynikající cembalistku Zuzanu Růžičkovou. V příštím roce si připomeneme sté výročí jejího narození a desáté výročí úmrtí.