Pražská záchranka hlásí kvůli ledovce desítky úrazů, aktivovala traumaplán

Článek
Od půlnoci do 9:20 evidovali záchranáři v souvislosti s ledovkou 76 úrazů, sdělil Novinkám mluvčí Karel Kirs. „Nejčastěji jde o pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad,“ uvedli záchranáři na síti X.
Až o třetinu vyšší počet příjmů na traumatologii potvrdila v úterý ráno i mluvčí Fakultní nemocnice Bulovka Eva Stolejda Libigerová. Další příliv pacientů očekávají zdravotníci v průběhu dne.
Desítky pacientů hlásí od rána i chirurgická ambulance ve Fakultní Thomayerově nemocnici v pražské Krči. Podle mluvčího Petra Sulka jde nejčastěji o úrazy končetin.
Záchranka kvůli ledovce a množství úrazů mimořádně posílila provoz o dalších pět posádek a dopoledne aktivovala neúrazový traumaplán z důvodu extrémního zatížení provozu. Jeho aktivace umožní prioritizaci pacientů a zabrání kolapsu v okamžiku, kdy počet případů převyšuje kapacity záchranářů. O jeho aktivaci byly informovány i nemocnice.
Chodci by měli být opatrní, využívat nesmeky, či protiskluzové podrážky, případně nevycházet a vyčkat na zlepšení počasí.
Ledovka, která se začala tvořit během noci z pondělí na úterý, zásadně omezila provoz na železnici. Vlaky v rámci Pražské integrované dopravy jezdily ráno v nahodilém režimu bez ohledu na jízdní řády. Problémy na kluzkých vozovkách měly i autobusy.