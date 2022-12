Živnostníci nebudou platit poplatky za hudbu v prodejně. Zeman podepsal novelu autorského zákona

Autorským poplatkům nebude podléhat reprodukovaná hudba například v železářství nebo kadeřnictví, která by byla nahodilá, nevýdělečné povahy a nezávislá na přání příjemce. Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) se to bude vztahovat například na případy, kdy si provozovatel hudbu pustí pro svou potřebu ve vedlejší místnosti, než ve které bude obsluhovat zákazníky, i když by zvuk byl slyšet v obou místnostech.

Novela má umožnit soudně zakázat provoz sdílení obsahu on-line, tedy například prostřednictvím YouTube, pokud by provozovatel opakovaně a neoprávněně zamezil nahrání příspěvku uživatele, odstraňoval jej nebo k němu znemožňoval přístup. Asociace producentů v audiovizi pokládá úpravu postihu za vadnou a neúměrně přísnou, neboť zrušení služby by zasáhlo do práv všech jejích uživatelů. Ustanovení podpořily naopak proticenzurní spolky Iuridicum Remedium a Za bezpečný a svobodný internet. Baxa chce věc upravit novelou o audiovizuálních službách, kterou chce předložit do konce prvního čtvrtletí příštího roku.