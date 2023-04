Zemřela novinářka a exposlankyně za ANO Jana Lorencová

Lorencová se narodila 2. dubna 1940 v Biskupicích na Třebíčsku a koncem šedesátých let minulého století studovala žurnalistiku. Studium nedokončila, protože nesouhlasila se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Od roku 1970 pracovala z politických důvodů zhruba 20 let jako servírka, pak se mohla vrátit k profesi, kterou studovala. Prošla několika tištěnými médii, v roce 1994 zakotvila v ČT. Proslulost získala v devadesátých letech reportážemi v pořadech Nadoraz, Fakta, Klekánice, Za zdí a Případ pro reportérku.