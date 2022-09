Zemřel architekt Vlado Milunić

Ve věku 81 let po dlouhé nemoci zemřel český architekt chorvatského původu Vlado Milunić, který se do povědomí veřejnosti dostal jako spoluautor Tančícího domu v Praze. Uvedl to v neděli Český rozhlas s odvoláním na architektovu rodinu.

Foto: ČTK Vlado Milunić na snímku z 25. února 2016

Článek Rodák z Chorvatska, který od mládí žil v Česku, byl znám i svými názory na podobu pražských sídlišť či jako spoluautor řady sociálních staveb. Jako pedagog působil na ČVUT, kde vystudoval architekturu. Tančící dům na pražském Rašínově nábřeží Milunić navrhl spolu s kanadsko-americkým architektem Frankem Gehrym. Stavba, která vznikla v polovině 90. let minulého století, vzbudila původně mnoho odmítavých reakcí. Stala se postupně jedním ze symbolů Prahy. Foto: ČTK Tančící dům v Praze