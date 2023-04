Zemanovo prezidentování bylo nedůstojné, myslí si tři čtvrtiny Čechů

Jako velmi špatné nebo spíše špatné jej na konci jeho mandátu ohodnotilo 73 procent Čechů. Podobně kriticky vnímají Češi i to, zda Zeman působil u občanů jako autorita. Negativně to ohodnotilo 71 procent respondentů.

Zlom podle CVVM nastal na přelomu let 2020 a 2021 během druhé vlny pandemie covidu-19, která podlomila celkovou důvěru Čechů v centrální instituce v čele s tehdejší vládou.

Zároveň podotkli, že na konci svého funkčního období byl Zeman ve všech ohledech lépe hodnocen v Čechách než na Moravě. Je to poměrně výrazný obrat oproti minulosti, kdy naopak na Moravě byla jeho podpora podstatně silnější.

Rozdíl v hodnocení výkonu Zemanova mandátu je patrný i podle věku, dosaženého vzdělání či výše příjmu. Zatímco u těch mladších 40 let převažuje kritičtější hodnocení, příznivěji jej hodnotí lidé ve věku 55 let a více.

„Spolu se zvyšujícím se stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání se hodnocení Miloše Zemana naopak mírně zhoršuje, a to ve všech zkoumaných položkách s výjimkou toho, jak byl v kontaktu a znal problémy občanů,“ uvedlo CVVM.

Zeman, který v politice aktivně působil od 90. let, byl do nejvyšší státní funkce zvolen v roce 2013 v první přímé volbě hlavy státu. Uspěl také o pět let později. Letos v březnu ho na Hradě vystřídal Petr Pavel.