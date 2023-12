Zdroje vysychají, pitná voda se bude čerpat z Vltavy

Ještě se zkoumá lokalita u Nelahozevsi, ale ani tam patrně nebudou tak dobré podmínky pro jímání jako u vítězných dvou variant. Ze dvou favorizovaných možností se po dalším prověření a podrobnějším odborném průzkumu vybere jedna, která by se měla realizovat.

Kladenské vodárny zásobují 310 tisíc obyvatel a ročně na to potřebují 16 milionů kubických metrů vody. V současné době teče voda z kohoutků v domácnostech z oblasti Kladenska, Mělnicka, Prahy-západ a části Rakovnicka a Mladoboleslavska ze čtyř zdrojů.

Čerpá se z vodní nádrže Želivka, z prameniště u Mělnické Vrutice, Liběchovky a vodní nádrže Klíčava na okraji lánské obory. Podle odborných předpokladů bude čerpání z těchto zdrojů zhruba za deset let omezeno o dvacet procent. Navíc podle demografických propočtů a odhadů bude na Kladensku přibývat novostaveb a dalších obyvatel, kteří se budou chtít připojit na vodovodní řad.

„Se stávajícími zdroji je potřeba nakládat obezřetně. Například u spodní vody v Mělnické Vrutici, která je hodně ovlivněna klimatickými podmínkami, se nemůžeme dostat pod stanovené limity, aby nebyly prameny trvale poškozeny,“ řekl Živnůstek. „Nový zdroj by měl vydat šest milionů kubíků,“ upřesnil ředitel vodohospodářské společnosti, jak velký objem vody bude potřeba. Vše je už podle něj předjednané i se správci toku z Povodí Vltavy.

„Záměr Vodáren Kladno Mělník je nám znám. S předpokládaným množstvím odebírané povrchové vody v množství dvě stě litrů za vteřinu z vodního toku Vltava jsme v našem vydaném předběžném sdělení k uvedenému záměru souhlasili,“ potvrdil Novinkám mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán a upřesnil, že voda by se měla odebírat zhruba na 25. kilometru řeky.

„Takto odebíranou povrchovou vodu je samozřejmě nejdříve třeba upravit na vodu pitnou v úpravně vody,“ upozornil Roldán. Voda by se měla čistit přímo u nového zdroje. „Nepotřebujeme žádný velký prostor, bude to podobné, jako je úpravna u nádrže Klíčava,“ srovnával ředitel Živnůstek. Tam se voda mechanicky i chemicky čistí a ošetřuje a teprve pak putuje potrubím do domácností.