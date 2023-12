Zborcené přístřešky i ptačí voliéry. Jihočeské zoo sčítají škody po sněhové kalamitě

Ošetřovatelé v zoo v Hluboké nad Vltavou už několikátý den odklízejí sníh, přestěhovali zvířata do bezpečí a snaží se opravit škody, které přívaly sněhu napáchaly. Pod tíhou sněhové nadílky se zbortily ptačí voliéry a ulétlo i několik ptáků jako kolpíci, čáp černý či kvakoši. Zoo je pro návštěvníky uzavřena, a to až do odvolání.

Foto: Zoo Hluboká nad Vltavou V hlubocké zoo nevydrželo nápor sněhu několik ptačích voliér.