České Budějovice hlásí nejvíc sněhu za desítky let

V Českých Budějovicích napadlo o víkendu nejvíce sněhu za 50 let. V sobotu naměřili hydrometeorologové ve městě 41 centimetrů. Je to nejvyšší prosincová hodnota minimálně od roku 1969. V pondělí to řekla Renata Uhlíková z budějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Sníh v Českých Budějovicích (záběry z pondělí 4. prosince)Video: Lucie Kándlová, Novinky