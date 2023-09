Závodu jachet kolem světa se účastní i Čech

„Je to mimořádný závod. Jede se na čtyři etapy trasou, kterou v 19. století pluly čajové klipry. Je to jedna z nejtěžších tras kolem světa. O prvenství bude bojovat 14 lodí. Já popluju na plachetnici Pen Duick VI, které velí Marie Tabarly, dcera legendárního francouzského jachtaře Érica Tabarlyho,“ řekl Právu Kotáb.

Závod letos slaví 50. výročí. Poprvé se jel v roce 1973 s názvem The Whitbread Round The World Race. „Slyšel jsem o tom závodě od přátel, které jsem potkal v Pacifiku,“ pokračoval Kotáb, který po světových mořích a oceánech naplul přes 70 tisíc námořních mil (130 tisíc kilometrů). To je jako objet svět kolem rovníku více než třikrát.