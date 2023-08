Zavedeme on-line objednávání na screening, říká Válek

Současně by se měla změnit podoba žádanek, které lékaři vypisují. Nově by na nich bylo jasně vidět, jestli je stav pacienta akutní a delší čekání na vyšetření nepřipadá v úvahu, nebo může počkat. Spustit chce ministr vše do konce volebního období, ideálně dříve.

Spěchá, nespěchá

„Chci, aby bylo jasné, jestli je to akutní, nebo ne. U hospitalizovaných se musí dělat vyšetření co nejrychleji, ale u ambulantních pacientů je potřeba vychytat ty, kteří potřebují vyšetření co nejdřív,“ vysvětlil ministr.

„Pokud vás bolí záda, střílí vám to do nohou, máte potíže se svěračem, tak musí být vyšetření hned, ne až za měsíc. Bolí vás dvacet let záda, protože sedíte u počítače? Taky byste měla mít vyšetření, ale nespěchá to,“ řekl.

Pomoci by měla drobná úprava formulářů, sjednocení jejich podoby a elektronizace. Nově by bylo hned z hlavičky žádanky jasné, zda musí být pacient vyšetřen co nejdříve. Tím by se mohlo jeho přijetí značně urychlit.

K vyšetření odesílají pacienty nejčastěji praktičtí lékaři. Pokud u někoho narazí na akutní potíže, většinou volají ke specialistovi nebo rovnou do nemocnice.

Rozlišování mezi akutními a méně akutními případy by mohlo podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pomoci u ambulantních specialistů.

„Problém vidíme v tom, že mají na dlouho dopředu plno. Máte třeba pacienta, kterému začne selhávat srce. Je to v počátečním stadiu, není to na hospitalizaci a zvládlo by se to u ambulantního kardiologa, kdyby byl včas vyšetřen. Ale termín vyšetření dostane až za několik týdnů nebo měsíců, takže pak skončí v nemocnici, ačkoliv by se tomu dalo předejít,“ míní Šonka.

I zhoubné nádory

Jednotný formulář by mohl pomoci také u screeningů na zhoubné nádory. Potíž je v tom, že se zatím nedá na základě medicínských poznatků jednoznačně říct, kdo s podezřením na rakovinu má mít větší přednost. Cílem screeningu je totiž odhalit nemoc na začátku, nikoli hledat akutní stavy. Jeden ze screeningů, kde se o možném upřednostňování debatuje, je karcinom tlustého střeva, zatím ale bez závěru.

Kalendář podmínkou

„Screening karcinomu prsu se dělá jednou za dva roky. Můžete se objednat rok dopředu, není v tom problém, pouze to nyní technicky nejde. Chci, aby podmínka schválení screeningu byl elektronický objednávací kalendář. Kliknete si tam a zaškrtnete, že se objednáváte,“ řekl Válek.

Nepůjde podle něj o centrální objednávkový systém, ze kterého by si lidé mohli vybírat, do které nemocnice půjdou. Každá nemocnice bude mít svůj kalendář s volnými termíny.

V Česku funguje screeningový program na karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku. Testuje se program včasného záchytu karcinomu plic a chystá se screening rakoviny prostaty. Provádí se rovněž screeningy u novorozenců. Od března začali také praktici se screeningem osteoporózy.

Počítá se s tím, že výsledky veškerých vyšetření budou dostávat elektronicky do zabezpečené aplikace i pacienti. Posloužit by k tomu měla upravená verze aplikace Tečka, kterou si během covidu stáhly miliony lidí.