Zásah na filozofické fakultě prověří i vnitřní kontrola policejního prezidia

„Úřad vnitřní kontroly provádí vlastní vyhodnocení ohledně toho, jak policie postupovala minulý týden na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,“ řekl Moravčík Deníku N . Je to podle něj naprosto standardní postup. „Interní kontrolní mechanismy spouštíme u použití vybraných donucovacích prostředků, a to především v případech, kdy dojde ke zranění,“ dodal policejní mluvčí .

Inspekce by měla prověřit zásah i jeho okolnosti, včetně toho, jak a kdy se k policii dostávaly informace, jak je vyhodnotila a zda jednala dostatečně rychle, napsal Deník N. Výsledky by měly být známé zhruba do půlky ledna. „Případné vyjádření k postupu vyšetřování a dalších krocích bude možné poskytnout až po zveřejnění výsledků, které plánujeme v první polovině ledna,“ uvedl Moravčík.