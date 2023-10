Zákaz olova ve střelivu by pocítila i policie

Plošný zákaz olova pro ostatní střelce by mohl přinést rozsáhlejší důsledky a mohl by ohrozit vnitřní bezpečnost a obranyschopnost země.

„Zákaz vnímáme jednoznačně jako bezpečnostní riziko,“ řekla Právu vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství ministerstva vnitra Milena Bačkovská. „Zákaz olova by ohrozil bezpečnostní obranný průmysl, alternativy do některých střel sice existují, ale jsou velmi drahé a ne pro všechny ráže,“ vysvětlila.

Bezpečnostní složky by olověné náboje používat mohly, ale komplikací by byla výroba, dodávky a prodej neolověných nábojů. Podle Bačkovské by zákaz například zkomplikoval výcvik policistů.

„Policie by díky výjimce olověné náboje používat mohla, ale vznikl by problém, kde si náboje koupí. Máme zkušenosti, že některé zbrojařské firmy už přesunuly svou výrobu do Spojených států nebo do Turecka, protože je tam pro ně příznivější právní prostředí než v Unii,“ upřesnila Bačkovská.