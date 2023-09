Ocel místo olova. Myslivci mění střelivo

„Padesát jsem sehnal,“ ukazuje Jaroslav Zelený papírovou krabičku ostatním. Zásoba výrazně růžových nábojů do brokovnice na dnešní lov vystačí.

„Střelíme dvě tři kachny za sezonu,“ vypočítává Zelený a náboje schovává do kapsy. Nové nařízení přineslo i další zapeklitost. Do některých zbraní se nové náboje nehodí.

„Roztrhlo by to hlaveň,“ vysvětluje lovec Michal Hájek. Je znát, že nový předpis je v myslivecké komunitě horkým tématem. S ocelovými náboji se budou muset myslivci teprve sžít. Mají menší účinnost a jiný dostřel než střelivo, které používali doteď. Pravděpodobně to změní i způsob lovu.