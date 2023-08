Místo náhrobku strom. Pod Lysou horou vzniká první přírodní pohřebiště v kraji

„Chceme vnést nového ducha a novou formu do jednoho z nejdůležitějších okamžiků v našich životech – do rozloučení se s příbuznými, kteří zemřeli a které jsme milovali. Obřadní síně a kostely nejsou úplně to, s čím souzníme,“ popisuje jedna ze čtyř iniciátorek nápadu Iveta Šugárková.