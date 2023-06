Začínající kuřáci jdou hned na náhražky cigaret

Šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) označil e-cigarety a sáčky za velký problém. „Nejedná se o klasické kuřáky, kteří přecházejí na tyto alternativy. Mladí lidé okolo patnácti let jdou přímo k nim. Cílem alternativ k cigaretám ale rozhodně nebylo lákat nové kuřáky,“ řekl.

Elektronické cigarety a nikotinové sáčky jsou podle něj zřejmě méně rizikové než cigarety.„Momentálně ale nemáme dostatek studií o dlouhodobých dopadech. Nikotin je jed, který se v sáčcích dostává přímo do krevního oběhu,“ varoval ministr. „Je zde pravděpodobně menší riziko rakoviny plic, ale hrozba postižení cév je možná vyšší než u klasických cigaret,“ dodal.

Vláda v březnu rozhodla, že nikotinové sáčky nebudou dostupné lidem do osmnácti let, směrnice začne platit od července.

Šetření ukázalo, že v Česku stále kouří čtvrtina populace. Denně to je 20,6 procenta mužů a 12 procent žen starších patnácti let. „Veřejnost ví, že kouření zabíjí, ale tuto informaci jako by lidé nevnímali a odmítali přijmout,“ uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková.