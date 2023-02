Začíná Jizerská 50. Do hor míří tisíce lidí

Klimatické podmínky pro závody jsou letos znovu vynikající. „Po marastu ze začátku ledna, kdy nebyl sníh a pršelo, nám nasněžilo a už je i krásné počasí. Tak si myslím, že to bude týden za odměnu v Jizerkách,“ řekl Petr Holub, starosta Bedřichova, kde závody Jizerské padesátky tradičně startují.

Ubytovací kapacity v Bedřichově a okolí jsou plně obsazené nebo rezervované, a to i díky jarním prázdninám. Velkým problémem se může stát doprava na místo. Organizátoři spolu s policisty příjezd do Bedřichova v sobotu i v neděli ráno uzavřou a dovnitř vpustí jen vozy s povolením bedřichovské radnice. Ostatní se budou muset na start závodů přepravit autobusy nebo speciální kyvadlovou dopravou.

„Vytížení ubytovacích zařízení a parkovacích ploch s sebou přináší i pravděpodobnost zvýšení trestné činnosti, a to zejména v oblasti krádeží motorových vozidel a vloupání do nich, krádeží odloženého lyžařského vybavení a vloupání do rekreačních objektů,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Sochorová.