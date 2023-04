Z církve se stal developer, staví nájemní byty

„Jsme před vydáním stavebního povolení ve vlastním developerském projektu na pražské Budějovické, kde budeme stavět pět bytových domů a osm vil,“ řekla Právu ekonomka pražského arcibiskupství Linda Dolečková. Na místech bývalé zahrádkářské kolonie by mělo vzniknout zhruba 100 nových bytových jednotek.

Církve se daly na podnikání po roce 2013, kdy byl schválen restituční zákon. Díky němu hlavně katolická církev získala majetek v hodnotě 75 miliard korun. A zároveň budou církve do roku 2042 dostávat finanční náhradu za nevydaný majetek zhruba tři miliardy ročně.

Pražská diecéze zprvu vsadila na luxusní hotely, ale na nich si vylámala zuby. A proto se jich snaží zbavit. Nejdříve prodala pod cenou zámek Mostov u Chebu a výhledově bude chtít prodat i nerentabilní hotel Clara Futura ve středočeských Dolních Břežanech. Do něj investovala čtvrt mi­liardy a zatím jej celý pronajímá.

Dále na Smíchově na místě bývalého lihovaru společně s firmou Trigema staví nájemní dům, v kterém bude arcibiskupství nejen pronajímat byty, ale i provozovat školku. Velkou výstavbu řadových domů chystá i v pražských Kolodějích, kde by mělo vzniknout přes 200 bytových jednotek.

Arcibiskupství pražské chce do nájemního bydlení investovat do roku 2025 téměř tři mi­liardy korun a plánuje mít tisíc bytů. „Troufám si říci, že nájemní bydlení, hospodaření v lesích a finanční produkty během deseti let pokryjí náklady na hlavní činnost diecéze,“ poznamenala ekonomka Dolečková.