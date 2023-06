Z Česka byly nelegálně vyvezeny léky za desítky milionů. SÚKL podal trestní oznámení

„Došli jsme k tomu, že v ČR se tato činnost týká léčivých přípravků spíše většího objemu, nejsou to ty nejdražší,“ vysvětlila Storová.

Ze Slovenska se vyvážejí drahé léky na léčbu rakoviny, takzvaná cytostatika a imunostatika, a imunoglobuliny pro léčbu poruch imunity. „Na Slovensku funguje emergentní systém, aby každá společnost garantovala zásobu pro slovenské pacienty. Vznikl jako ochrana před legálním reexportem,“ popsal ředitel. Právě z těchto zásob se podle něj léky ztrácejí a jsou vyvážené do zahraničí.

Že by se do podobné situace dostalo Česko poté, co vejde v platnost připravovaná novela zákona o léčivech, která má bránit výpadkům léků, si nemyslí. Zásadní rozdíl je podle něj v tom, že v Česku funguje systém elektronických receptů, které evidují léky předepsané konkrétním pacientům. Na Slovensku jsou stále papírové recepty.