Jurečka by zvýšil rodičovskou, Stanjura je proti

„Mám za MPSV návrh na zvýšení rodičovské připraven, chci ho do konce března projednat s ostatními předsedy koaličních stran a dohodnout se, aby zvýšení bylo možné provést co nejdříve. Rodiče tuto pomoc a ocenění za jejich obětavost při výchově dětí jednoznačně potřebují,“ napsal Právu Jurečka.

Dnes mohou rodiny čerpat 300 tisíc, a to po dobu až čtyř let. Výše měsíčního příspěvku se tak odvíjí od doby, po kterou je čerpán. Koalice bude debatovat, zda a odkdy bude příspěvek navýšen a pro koho. Tedy jestli už pro ty rodiče, kteří rodičovskou aktuálně čerpají, nebo až pro ty, kteří na ni nastoupí.

Piráti pro pravidelnou valorizaci

Piráti navrhují pravidelnou valorizaci příspěvku. Změnu chce prosadit místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, která Právu sdělila, že valorizace by měla být navázaná na růst průměrné mzdy. „Protože právě tu v období péče nahrazuje,“ dodala. Jurečkův záměr zvýšit rodičovskou o 50 tisíc však Piráti sdílejí.

„Aktuálně mají rodiče s malými dětmi v přepočtu na počet lidí v domácnosti v průměru nejméně peněz ze všech,“ napsala Právu Richterová. Zavedení pravidelné valorizace rodičovské zkoušejí piráti opakovaně, podporu ale nenašli.

Stanjurovi se návrhy koaličních partnerů příliš nelíbí. „Není žádným překvapením, že ve vládní debatě na toto téma budu jako ministr financí logicky zdrženlivý ke zvyšování sociálních dávek včetně rodičovského příspěvku. Tím spíš, že bychom tím šli zcela proti společnému úsilí snížit zděděné strukturální deficity a zpomalit zadlužování země,“ sdělil Právu ministr financí.

„Co je myslím správná cesta, je debatovat o zkrácení doby jeho pobírání, která je u nás 2,5krát delší než evropský průměr. Pokud bychom pobírání rodičovského příspěvku zkrátili o jeden rok, roční výše příspěvku by fakticky vzrostla a posílili bychom trh práce zhruba o 100 tisíc lidí. Samozřejmě s tím, že takový krok by se neobešel bez dodatečných investic do předškolních zařízení,“ dodal.

S tím by Piráti podle Richterové souhlasili v případě skutečně masivní podpory školek a dětských skupin, aby rodiče měli záruku, že od tří let dostanou dítě do finančně dostupného zařízení.

Pertold: Hodnota příspěvku klesla

„Dostupná péče o děti se vyplatí všem – usnadněním zapojení rodičů na trh práce lze státní kasu posílit až o 15 miliard ročně skrz daně a odvody,“ podotkla Richterová. Přitom v koalici se diskutuje o návrhu zrušit odpočet školkovného, tedy nákladů na umístění dítěte ve školce, z daní.

Zvýšit rodičovskou o 100 tisíc korun a zavést do ní pravidelný valorizační mechanismus se ve Sněmovně pokusili loni v prosinci i poslanci ANO, jejich návrh však koaliční většina smetla.

Rodiny s dětmi jsou na tom výrazně hůř než domácnosti důchodců. To je zjevné. Filip Pertold, expert MPSV

V programovém prohlášení vláda přitom o valorizaci rodičovské píše. „Zvážíme zavedení systému valorizací tam, kde je potřeba zajistit větší předvídatelnost, např. u rodičovského příspěvku nebo životního minima,“ stojí v dokumentu.

Filip Pertold, který je jedním z expertů MPSV, se domnívá, že pro zvyšování rodičovské by vláda nejdříve měla najít zdroje. Pak lze zavést i pravidelnou valorizaci. „Reálná hodnota rodičovské klesla o 20 procent. Důchody se také valorizují, i když na to nejsou prostředky ve veřejných financích. Je to politické rozhodnutí. Rodiny s dětmi jsou na tom výrazně hůř než domácnosti důchodců. To je zjevné,“ řekl Právu.

Podle Pertolda by se zvýšení rodičovské mělo spojit se zkrácením čerpání příspěvku na tři roky. Obce by však měly dostat za povinnost zřízení školek a dětských skupin.

