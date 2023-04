Vyšší DPH na léky by se projevilo hlavně u těch bez předpisu, míní výrobci

Zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) u léků by se podle výrobců projevilo hlavně u léků prodávaných bez lékařského předpisu. U léků na předpis by zvýšení zaplatily zdravotní pojišťovny, šlo by zhruba o 2,5 miliardy korun, uvedl výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF) Filip Vrubel.

Foto: Novinky Lékárna (ilustrační foto)