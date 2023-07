Výsadkáři si na nové vozy počkají, úřad tendr pozastavil

Česká společnost LPP, známá pod původním názvem jako Letecké přístroje Praha, uvažovala o tom, že se do tendru přihlásí. Letos v dubnu ale oznámila, že nabídku nepodala. Její zástupce tehdy uvedl, že mu vadí například to, že vyhrát má ten, kdo podá nejnižší cenovou nabídku. „Nebudeme se účastnit soutěže, protože tím bychom podporovali rozhodnutí, že se vojákům dostane nejnižší cenová nabídka, která nemusí garantovat to, že vojáci dostanou to, co potřebují. Já jako bývalý voják a velitel pozemních sil se pod takovou nabídku podepsat nemůžu,“ řekl v dubnu ředitel společnosti Miroslav Žižka, který z armády odešel v roce 2017.