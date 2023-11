Oběd z polotovarů. I taková může být ve školách budoucnost stravování, zní z kuchyně v Olomouci

Jídelna se k pondělní stávce připojila symbolicky právě tím, že jako hlavní chod oběda připravila drůbeží sekanou koupenou jako polotovar. „Názor, zda přerušit provoz, nebo ne, nebyl jednotný. Nakonec jsme se rozhodli, že jej zachováme,“ uvedla vedoucí jídelny, kde běžně vaří pro přibližně 2 800 strávníků.

Připustila, že roli při rozhodování sehrálo i to, že zhruba dvě třetiny dětí, pro které jídlo připravují, navštěvují školy, v nichž se nestávkovalo. „Nechtěli jsme děti nechat ve štychu. Rozhodli jsme se tedy přistoupit ke stávce symbolicky tím, že maso k obědu bude z koupeného polotovaru,“ konstatovala Hybenová.

„Takto to totiž bude vypadat, když ve školství nebudou peníze na nepedagogické zaměstnance. Kvalifikovaní kuchaři odejdou a zůstanou takoví, kteří zvládnou ohřát předpřipravené jídlo,“ dodala.

Původní plán podle ní byl, že oběd bude celý z polotovarů, tedy včetně polévky. „Ale řekla jsem si, že to nemůžu dětem ve školách udělat, prostě taky jsem matka. I ten polotovar byl až druhý pokus. Napřed bylo v plánu dělat kapustový karbenátek, ale když jsem ochutnala vzorek, bylo to podle mě nepoživatelné. Svědomí by mi nedovolilo to předložit dětem,“ zdůraznila Hybenová.

Pokud by se však ještě zhoršila nynější svízelná situace kolem odměňování, mohla by se příprava jídla z polotovarů stát budoucností školních jídelen. „Na to, abychom pořád zajistili provoz jako dosud, to znamená dělali vše z prvotních surovin, potřebujeme mít dost kvalifikovaného personálu. Pokud jej dost nebude, může to skončit u polotovarů trvale,“ míní Hybenová.

Upozornila přitom, že u polotovarů je mnohdy problém kvalita, a navíc i jejich cena. „Pokud by tedy tato situace nastala, mohlo by to vést k dalšímu zdražení stravného. Takže by to nakonec zaplatili rodiče,“ podotkla vedoucí.

Hlavní problém je podle ní ve financování školních jídelen a možnostech odměňování. „Za peníze, které mohu nabídnout, se do kuchyně nikdo nehrne. Dvě zaměstnankyně, které k nám přišly pracovat jako poslední, skončily po týdnu. Je to těžká, fyzicky náročná, a přitom špatně ohodnocená práce,“ shrnula Hybenová.

Kuchařka má podle ní nástupní hrubý plat 23 tisíc korun, pomocná síla v kuchyni pod 20 tisíc korun. „To přitom musím využít všechny možnosti platové vyhlášky. Pokud by se to mělo ještě zhoršit, bylo by ještě těžší než dosud udržet kvalitní lidi,“ doplnila vedoucí školní jídelny.