Votoček: Chceme osamostatnit pražské městské části

Je jich hodně, ale aby se něco dalo skutečně zlepšit, potřebujeme, aby se změnil zákon o hlavním městě Praze. To je totiž v tuto chvíli krajem a současně obcí, na což Praha 1 těžce doplácí. Všechno důležité za nás, městské části, zařizuje zastupitelstvo hl. m. Prahy. Jeho složení nám nepomáhá, zastupitelé jsou i z okrajových částí Prahy a nás trápí, že je jim fuk, co se děje u nás. Proto chceme, aby každá městská část byla samostatnou obcí, aby si mohla rozhodovat o podmínkách života na svém území sama a řešit si své lokální problémy, které zná nejlépe. Máme petici, sbíráme podpisy, až jich budeme mít dostatek, dáme ji do parlamentu. Jako příklad uvedu městskou policii. Tu zřizuje pro městské části hlavní město v roli obce. Město ale bez ohledu na naše potřeby vyházelo spoustu strážníků, kteří neměli maturitu, a pak zrušilo volná tabulková místa. Na oddělení pro Prahu 1 tak slouží 240 strážníků, ale potřebovali bychom jich až 400. Jako samostatná obec bychom to dokázali změnit. Praha ať zůstane krajem a ponechá si agendy napříč hlavním městem, jako je metro nebo okruhy.