Volby by vyhrálo ANO

Sociální demokraté by dostali 4,5 procenta, Přísaha 3 procenta a lidovci stejně jako KSČM 2,5 procenta. Trikolóra a Zelení by shodně dosáhli na podporu 2 procent.

„Strany koalice SPOLU by prostým součtem získaly 24,5 koalice Piráti a STAN 16,5 procenta,“ uvedla agentura.

„Pokud by hnutí ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří hnutí plánují volit a nevylučují účast ve volbách, získalo by 34 hlasů,“ konstatovala agentura k volebnímu potenciálu. ten v případě ODS dosahuje 22,5 procenta, u SPD 15,9 procenta a u Pirátů je na úrovni 17 procent. TOP 09 by v ideálním případě byla schopna oslovit 12,1 procenta, STAN 14,5 procenta.