Volby do Sněmovny by vyhrálo ANO. Lidovci, STAN a TOP 09 by měli smůlu

Pokud by se v srpnu konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se ziskem 29 procent, uvedla agentura Median. Na druhém místě by se umístila ODS s 16 procenty a SPD se 14 procenty hlasů. Do Sněmovny by se dostali také Piráti s 11,5 procenta a také ČSSD se ziskem pěti procent. Lidovci, STAN a TOP 09 by v případě samostatných kandidátek zůstali před branami dolní parlamentní komory.