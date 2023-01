O výměnu řidičáku můžete žádat přes nový portál

Do portálu se musíte přihlásit například pomocí bankovní identity, stejně jako se dnes hlásíte do internetového bankovnictví přes počítač a ověřením na mobilním telefonu. Nyní můžete využívat různé informační služby portálu, třeba výpis trestných bodů a podobně. Pro samotnou žádost o řidičský průkaz potřebujete mít připojenou ještě datovou schránku. Její zřízení je bezplatné, a navíc o ni lze zažádat online na webu chcidatovku.gov.cz .

Kdo by si nevěděl přes internet rady, může si ji nechat zřídit u okénka Czech Point na poště.

„Elektronické podání v případě výměny z důvodu končící platnosti je zdarma, dále v případě odcizení, ztráty nebo při změně osobních údajů je správní poplatek 200 Kč. Pro všechny uvedené situace si můžete také požádat o vydání ve zkrácené lhůtě, tedy do 5 pracovních dnů, kdy správní poplatek činí 700 korun,“ upřesnil Právu mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.

V tuto chvíli se správní poplatek hradí při vyzvednutí průkazu na úřadě, do budoucna plánují umožnit úhradu správních poplatků na jednotlivé obecní úřady obcí online přes platební bránu. Standardní doba vyhotovení nového průkazu je 20 dní. I při vydání řada úřadů nabízí na svém webu online objednávku termínu vydání na určitý časový interval. Po vyzvednutí pořadového čísla se pak dá věc vyřídit do čtvrt hodiny.

V případě, že žádáte z důvodu jeho ztráty nebo odcizení, stačí jen, abyste při žádosti zaškrtli jednu z těchto kolonek. Úřad pak dá váš řidičský průkaz do pátrání, pokud tak již neučinila policie, a zpátky do datovky vám zašle potvrzení o oznámení ztráty či odcizení, které slouží jako náhradní doklad do vydání nového řidičáku.