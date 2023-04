Vláda dostane na stůl program na pomoc namibijským Čechům

Na konferenci byly kromě Šimáčkové Laurenčíkové přítomny rovněž zástupkyně namibijských Čechů Saima Mathews a Penny Daniel a afrikanistka, kulturní antropoložka a zakladatelka Spolku na podporu namibijských Čechů Kateřina Mildnerová. Ta téma namibijských Čechů v minulosti přiblížila knihou Černí Sokoli: Pohnuté osudy namibijských dětí vychovaných v Československu.

Do Goethe-Institutu dorazili i zástupci z různých ministerských resortů. Přítomní měli před diskusí možnost zhlédnout dokumentární film Černí Češi, jenž byl natočen na motivy zmíněné knihy.

„Namibijští Češi jsou skupina 56 dětí, které byly vychovány v Československu mezi lety 1985 až 1991. Jednalo se o dětské válečné uprchlíky, kteří k nám přijeli z uprchlických táborů z Angoly, kde zrovna probíhal boj za nezávislost Namibie. Byly to děti významných generálů, důstojníků z osvobozeneckého hnutí SWAPO, kteří vedli boj za osvobození Namibie,“ vysvětlila Novinkám již před časem Mildnerová s tím, že šlo o tzv. „mezinárodní pomoc“ mezi zmiňovaným hnutím SWAPO a tehdejší Československou socialistickou republikou.

Foto: Archiv I. Žárské Archivní skupinová fotka namibijských dětí v Bartošovicích.

Během času stráveného v Československu se děti naučily plynně česky a osvojily si i řadu českých tradic. Postupem času ale v zemi padl komunistický režim a vzápětí Namibie vyhlásila nezávislost, což pro namibijské děti vyústilo ve velký životní zlom – po šesti letech se musely vrátit zpět do Afriky.

„Děti byly bez ukončeného základního vzdělání a bez jakékoliv jazykové a psychologické přípravy nuceně přesídleny do Namibie, kde se nedokázaly kulturně adaptovat. Byly vráceny do země, jejíž jazyk již neznaly, kde neměly rodiny, a osudy mnohých z nich tak poznamenaly existenční problémy, drogy či sexuální násilí,“ uvedla před loňskou premiérou filmu Mildnerová.

Program má vláda dostat do konce roku

„Ten příběh se zásadním způsobem dotýká naší vlastní historie. Odehrál se tady u nás, v České republice. A nese s sebou jisté aspekty nespravedlnosti vůči dětem, které si nemohly vybrat, co se s nimi bude dít. Neměly žádný vliv na to, jestli do Česka přicestují, co se tu s nimi bude dít a zda se budou následně vracet zpátky,“ uvedla na čtvrtečním setkání Šimáčková Laurenčíková.

Foto: Martin Vlk, Novinky Přítomná byla i zástupkyně namibijských Čechů Penny Daniel (s mikrofonem), která se do Česka po letech vrátila na konci loňského roku.

„Je skvělé, že je ten příběh popsán. Přijde mi, že stojí za naši pozornost a přemýšlení o tom, jestli můžeme udělat něco proto, aby se namibijským Čechům žily jejich životy o něco lépe. To, co se stalo, už nemáme šanci nijak ovlivnit. Jestli ale máme šanci přispět k tomu, aby se ten jejich příběh vyvíjel alespoň trošku nadějněji, tak bychom se o to měli snažit,“ dodala zmocněnkyně a přislíbila, že do konce roku české vládě předloží konkrétní program, který by měl přispět k obnovení vazeb namibijských Čechů s Českem.

Jakou konkrétní podobu bude program mít, ukáží další pracovní jednání. Ideálně by se však podle Mildnerové měl orientovat na zajištění psychosociální péče a na zjednodušení procesu získávání českých víz.

„V současné době je ten proces velmi zdlouhavý a komplikovaný, a to nejenom kvůli přísné imigrační politice v ČR, ale i s ohledem na to, že naše nejbližší ambasáda je v jihoafrické Pretorii. Namibijští Češi tak musí podstupovat velmi zdlouhavý a finančně nákladný proces žádosti o víza. Cesta do Pretorie a vyřízení víz je dražší než samotná letenka do Čech, na což většina z nich nemá finanční prostředky,“ uzavřela Mildnerová.