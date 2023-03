Vláda chce zpětně od Ruska 50 milionů za pronájem budov

Rusko by mělo České republice začít platit za užívání desítek tuzemských pozemků poskytnutých bezúplatně usneseními vlády ČSSR v letech 1970 až 1982. Vláda tato rozhodnutí chce na svém středečním jednání zrušit. Nájemné bude vláda požadovat i zpětně, a to za dobu posledních tří let. Částka by měla činit zhruba 50 milionů korun.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky Černínský palác na Loretánském náměstí, sídlo ministerstva zahraničí