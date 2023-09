Ve středočeské Loučeni se závodilo v psím biatlonu

„Dog biatlon spojuje canicross (běh se psem v tahu) a střelbu z laserových malorážek. Je to bezpečná a tichá disciplína, která fanouškům biatlonu a jejich čtyřnohým parťákům přináší nevšední zážitek,“ rozpovídal se pořadatel závodu Šimon Cipro ze společnosti Běhej se psem.

Na střelnici se závodníci dostanou po každém kole. Zastřílí se tedy celkem dvakrát. Střílí se celkem pětkrát a za každý netrefený terč mají závodníci penalizaci 20 vteřin. Výsledky se tedy počítají ze zaběhnutého času plus právě již zmíněná penalizace.

Nezáleží na pohlaví, věku ani rase pejsků. Zúčastnit se mohou všichni. „Je jedno, jestli má člověk třicetikilového atleta nebo pětikilového pejska, který tolik netáhne. My máme tu zkušenost, že když člověk běží se psem tak je to pro něj často obrovská motivace se snažit a do toho běhu dá víc, než když běží sám,“ řekl pořadatel závodu.