Vávra: Jména soudců nejsou nic tajného

Co říkáte na to, že si ministerstvo spravedlnosti, potažmo ministr vyžádali v brněnské bytové kauze jména soudců?

Nevím důvody, které k tomu pana ministra vedou, ale z principu si myslím, že to není nic tajného. Naopak, rozvrh práce a zásada práva na zákonného soudce předpokládají, že se dá vždycky zpětně dovodit, proč právě v dané kauze rozhodoval ten či onen soudce konkrétního soudu. Stejně je to tedy z povahy věci veřejná informace.

Je to normální, že se právě na to ptá?

To je druhý rozměr, který nemohu jako soudce komentovat, zda je to politicky anebo společensky vhodné, prozíravé a přiměřené, že se tak děje. To si musí odpovědět ministr a vy média. Jinak je to ale podle mě informace, kterou soud obecně poskytne, novináři, komukoli.

Fiala se kritizovaného ministra Blažka zastal. Piráti chtějí odpovědi písemně Domácí

Vám se jako dlouholetému trestnímu soudci stalo, že by po vás podobné informace ministerstvo chtělo?

Nejsem si jistý, jestli ministerstvo. Ale jako předsedovi soudu, kterým jsem byl u různých soudů dvacet let, se mi stalo opakovaně, že někdo požadoval tyto informace. Tím myslím účastníky řízení, kteří nevěřili systému rozvrhu práce a chtěli si to ověřit. Velmi často jsou to advokáti, nějaký novinář, podobné dotazy jsem dostal třeba i od Transparency International.

Čili mně ten postup samotný nepřijde vůbec zvláštní nebo divný. Spíš chápu, že média a veřejnost zajímá ten politický rozměr. Je to totiž speciální tím, že je to spojováno přímo s osobou ministra, což si myslím, že mu moc neprospívá.

Mají tedy ministerstvo a ministr nárok na takové otázky a odpovědi na ně?

Nejsem si opravdu jist, že by to nějaký zákon aktivně umožňoval nebo předvídal, ale z principu, jestli má ministerstvo pravomoc dozoru, což má, tak z povahy věci má určitě právo vyžadovat třeba to, jak je dodržován rozvrh práce.

Vy byste odpověděl, kdyby se dotazoval přímo ministr?

Kdyby to nebylo v režimu utajení… Je tam ještě jeden sporný moment, že bych jako předseda soudu musel mít zákonný důvod nahlížet do spisů, zejména pokud jsou v nějakém stupni utajení.

Kdyby to nebylo v režimu utajení?

Tak v tom nevidím vůbec žádný problém. Kdybyste zavolal vy nebo kdokoli jiný, tak bych vám také odpověděl.

Dá se tento postup ministerstva brát jako určitý nátlak na soudy a soudce, kteří by teoreticky o případu mohli znovu později rozhodovat?

Jestli nějaký soudce považuje dotaz ministra na to, kdo v čem rozhodoval, za nátlak, tak by neměl dělat soudce. Zaplaťpánbůh máme zatím ještě dostatečně oddělenou moc soudní od té výkonné, tak prostě nevěřím, že by se kvalitní soudce kvůli tomu cítil pod nějakým tlakem.