Vánoční stromky dostávají zvířata v zoo na zábavu i jako potravu

Na stromcích si až do neděle pochutná ještě několik druhů zvířat. Poslední den roku to budou třeba žirafy, gorily, vombati či sloni. Prvního ledna zase čeká tato netradiční pochutina na velbloudy, makaky nebo ďábly.

Novinky nechyběly u krmení právě třeba slonů indických. „Pro slony je to určitě zase něco jiného. Je to zajímavější, protože normálně se stromky nekrmí, takže to mají velice rádi,“ vysvětlila chovatelka slonů, Monika Durlevićová.

Foto: Novinky Zábavu si se stromky užijí hlavně slůňata.

Sloni ale berou neprodané jehličnaté stromky také jako zábavu, tu si s nimi užívají hlavně slůňata. Z celkových devíti slonů, které v pražské zoo mají, jsou dvěma nejmladším přírůstkům necelé tři roky. „Slůňata Amalee a Lakunu to baví škubat a tahat za sebou,“ dodala chovatelka slonů.

Jako zábavní prvek vnímají malé stromky i zubři.

„Je to pro ně hračka, takový enrichmentový prvek. Oni je pak samozřejmě i okusují, ale nejdřív je to pro ně hračka s kterou se dá hýbat a házet, popsal chovatel kopytníků Petr Fedorov.

Kromě stromků dostávají zubři i sladkost v podobě jablek. „Těm zvířatům by se nemělo moc přidávat co se týká krmné dávky. Neudělá jim to dobře, kdyby se to přehnalo. Takže jsem jim dal pár jablek. Mrkev dostávají běžně,“ dodal Fedorov.

Foto: Novinky Zubři se se stromky před zraky návštěvníků doslova předvádějí.

V Zoo Praha je momentálně chováno pět zubrů. Samec Tipito, samice Božka, Beatrice a Omana, a také mládě, které se narodilo Beatrici, to je zatím bez jména.

Místo stromku křepelky

Zábavu i potravu v jednom získali při obdarovávání v zoo také ďábli medvědovití. Ti pod stromkem našli proutěné koule, v nichž byly křepelky.

„Jsou to vačnatci a živí se pouze masem,“ popsal vrchní chovatel primátů David Vala. Vánoční stromky v tomto případě sloužily pouze k uchycení proutěných koulí.

„Oni mají takovou vlastnost, že cokoliv najdou, tak si to vezmou a snaží se to odnést do nory a hlavně nepotkat jiného ďábla,“ sdělil Novinkám Vala.

Foto: Novinky Ďábli medvědovití zase předvedou jak výrazně umí mezi sebou komunikovat.

Návštěvníkům se tak nabízí pohled na komunikaci mezi zvířaty, která je při přetahování o potravu opravdu velmi hlasitá a často agresivní.