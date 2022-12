Vánoční prohlídka přísně utajeného bunkru

Dvacet let netušila, že její muž velí asi šedesáti lidem pracujícím v jednom z nejstřeženějších objektů v tehdejším Československu. „Nevěděla jsem nic. Dvacet roků jsem nevěděla, kde vlastně a co dělá. Jen, že je jako voják na Olomoucku u armády. Ale co. Mám to řešit? Nemohl mi nic říct. Žít s vojákem je… však víte, jak to je,“ pokrčila rameny Alena Budíková, která zavítala do útrob bunkru po půl roce po jeho otevření veřejnosti. „Je to tu hodně zajímavé. Teď už můj muž nemůže chodit, ale hlavu má v pořádku. Všechno jsem mu nafotila, tak doufám, že mi řekne, na kterém patře pracoval.“