V Olomouci uzavřeli náplavku, voda ohrožuje i místní části Štěpánova

Situace je podle něj nyní v Olomouci stabilní: „Hladina dosáhla 390 centimetrů. Máme tedy druhý stupeň povodňové aktivity. Kulminaci očekáváme ještě dnes do večera. Předpokládáme nárůst o deset až dvacet centimetrů. Velké toky jsou charakteristické tím, že kulminace trvá dlouho. Dva, možná tři dny by měl být stav setrvalý, pak by měla hladina řeky klesat.“