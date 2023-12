V Olomouci uctili památku obětí, na náměstí přišla v poledne stovka lidí

„Co se v Praze stalo, je strašné. Říkali jsme si, čas Vánoc, advent. Pohoda, klid. A teď něco takového. Především pro rodiče obětí to musí být šílené. Mám děti na základní škole a o ty se jako všichni bojím. U vysokoškoláků se to však už bere tak, že o ně člověk strach mít nemusí. No a najednou se objeví nějaké pako. Hrozné,“ řekla Novinkám Zuzana Majlová, která přišla zapálit svíčku pod olomouckým orlojem v doprovodu dcery.

Foto: Petr Marek, Novinky Lidé zapalují svíčky pod olomouckým orlojem

Jen těžko hledal slova Michael Rigo, který na stejné místo dorazil i s květinami spolu s partnerkou. „Jsme oba zdravotníci. Snažíme se zachraňovat lidské životy a nějaký blbec přijde a udělá něco tak ohavného. Nechápu to. Člověk si nezaslouží takovou smrt. A každý by měl dosáhnout i určitého věku. Hrozně mě to bolí, nevím, zda vůbec budu slavit Vánoce. V praxi jsem nezažil nic, co by se k této hrůze jen blížilo. Neskutečně mě to zasáhlo,“ soukal ze sebe.

Foto: Petr Marek, Novinky Do centra Olomouce přišlo v poledne uctít oběti střelby asi 100 lidí.

Atmosféra, která v centru Olomouce panovala, byla s ohledem na to, že se tam konaly vánoční trhy, mimořádně klidná. Mimo jiné i proto, že pořadatelé z piety zrušili kulturní program, který se měl v rámci zmíněné akce konat. Lidí bylo výrazně méně než obvykle. Prodejci navíc v poledne, kdy stejně jako po celé zemi houkaly sirény, na pět minut přerušili prodej. „Rádi jsme to udělali, protože to, co se stalo, je tragédie,“ prohlásil Ivo Fatrdla s tím, že o čtvrtečním masakru se on i jeho kolegové dověděli právě v Olomouci na stáncích. „Bylo to neuvěřitelné, jako film. Máme v Praze rodinu a báli jsme se o ně. Bydlí tam také v centru. Hned jsme jim volali. Hrůza,“ dodal.

Foto: Petr Marek, Novinky Prázdné pódium na olomouckém Horním náměstí.

Po celý den lidé přicházeli i na druhé pietní místo v Olomouci, které spontánně vzniklo v Křížkovského ulici naproti Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

Byl mezi nimi například Jan Hercik, který učí pedagogiku na olomoucké přírodovědecké fakultě. „Strašná tragédie. Těsně před Vánoci. Nevím, co víc k tomu říct. Snad jen slova hluboké soustrasti všem pozůstalým. Vyhasly zbytečně mladé životy. Dosud jsem si myslel, že žijeme v bezpečné zemi, kde se něco takového stát nemůže, a bohužel, stalo se. Doufám však, že se to už nikdy nebude opakovat,“ řekl Novinkám.

Foto: Petr Marek, Novinky Pietní místo v Křížkovského ulici v Olomouci.

Že se tragédie netýká jen obětí, jejich rodin a přátel, si uvědomuje Blanka Žáčková, která rovněž přišla na náměstí zapálit svíčku. „Jsou tu policisté, zdravotníci, hasiči a další, co na místě neštěstí zasahovali, doktoři a zdravotní sestry z nemocnic, kde je ošetřovali a teď se tam o ně starají,“ podotkla žena.