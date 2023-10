V Motole začala stavba Českého onkologického institutu

„Pacientům to přinese dramatický posun v dostupnosti a kvalitě péče. Přinese nám to to, že budeme mít dvě centra, která budou mít silnou pozici v Evropě, a tím pádem se dostaneme k moderní léčbě, k lékům, které by se jinak do České republiky nedostaly,“ řekl na dotaz Novinek ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Celkově se proinvestuje asi 4,5 miliardy korun, většina jde z evropských peněz, konkrétně z Národního plánu obnovy.

Centrum poskytne nejmodernější onkologickou léčbu, třeba pracoviště pro ozařování má lineární urychlovače, které se používají při radioterapii. Součástí budou ambulance i denní stacionář pro podávání protinádorové léčby a centrum jednodenní chirurgie.

Zvýšit se má i dostupnost péče pro pacienty z Čech, jelikož pro Moravu už funguje Masarykův onkologický ústav v Brně. Přibýt má v Motole 60 lůžek, na kterých se podle odhadů může ročně vystřídat asi 8,5 tisíce pacientů. Péče bude jak pro dospělé, tak pro ty nejmenší.

Podle ředitele FN Motol Miloslava Ludvíka půjde o nemocnici „nového typu“.

„Měla by to být nemocnice, do které přijdete a ani si neuvědomíte, že jste v nemocnici. Budou tam zelené střechy, obrovské prosklené prostory, kde budou pacienti dostávat chemoterapie a u toho se dívat do krajiny,“ slibuje ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

„Každému pacientovi budeme moci šít léčbu na míru,“ dodal Ludvík s tím, že se medicína více přizpůsobuje konkrétnímu pacientovi.

Výzkum nových léků

Podařit by se to mělo i díky tomu, že je součástí projektu výzkumné centrum, kde se budou nové léky proti rakovině vyvíjet.

Na vznik centra přispěla rodina Kellnerových přes rodinnou nadaci 500 miliony korun. I proto by mělo výzkumné centrum nést jméno podnikatele Petra Kellnera, který zemřel v roce 2021.

Prvních 300 milionů má jít na stavbu, dalších 200 milionů bude centrum čerpat postupně na vědeckou činnost a bádání.

„Hledání léku nové generace proti některým typům rakoviny byla Petrova srdeční věc, které obětoval velmi mnoho,“ uvedla už dříve předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation Renáta Kellnerová.

Dalších zhruba 240 milionů korun dá ministerstvo zdravotnictví na pořízení drahého vybavení a přístrojů. Počítá se s tím, že by se nově vyvinuté léky mohly v centru i klinicky testovat, díky čemuž by se mohly dříve dostat i k českým pacientům. Novinky nedávno upozornily, jak se testování nových léků v posledních letech přesouvá do Asie. Veškeré objevy budou podle ministra Válka kompletně ve vlastnictví Česka.

Fungovat má centrum od 1. července 2027, ideálně by měly stavební práce skončit v závěru roku 2025. Stihnout se to musí, jinak hrozí, že by Česko peníze z EU na projekt nedostalo.