V Lidicích si lidé připomínají výročí vyhlazení obce

Podle Graubnera si lidé v Lidicích připomínají, co může způsobit lidská zloba, když je spojena s omylem v myšlení, které ovládá zrůdná ideologie. „Modlíme se za oběti a zároveň myslíme na to, co se děje ve světě dnes, nejen na nedaleké Ukrajině. Jako by se svět vůbec nepoučil a musel opakovat tak bolestné zkušenosti,“ uvedl Graubner.