Do hor se vrací zima. V Krkonoších v noci mrzlo

Spodní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstal v provozu. Lidé se z Růžové hory na Sněžku mohou vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Lanovka na Sněžku je v silvestrovský den v provozu od 08:00 do 18:00. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil.

Na vrcholu Sněžky byly v neděli dopoledne minus tři stupně Celsia a vítr měl rychlost přes 70 kilometrů v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky byla pocitová teplota kvůli silnému větru výrazně nižší, a to kolem minus 12 stupňů.

Ve Špindlerově Mlýně se zatím nerozjela lanovka Labská, na jejíž sdělovací kabel spadl strom. „Děláme vše pro to, abychom lanovku i sjezdovku uvedli co nejdříve do provozu. V opravách budeme pokračovat a v následujícím týdnu se pokusíme lanovku zprovoznit,“ uvedl špindlerovský skiareál. Podle původních plánů měla lanovka začít jezdit 28. prosince.