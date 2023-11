Auto se vyplatí připravit na mrazy. Užitečný seznam, na co nezapomenout

Kdo má garáž, změří a dobije si baterii i sám. Pokud je na pólových vývodech oxid, měl by být odstraněn. Pomůže sprej na kontakty. Jinak by to měl provést autoservis v rámci každoroční zimní prohlídky. Ty stojí od tří do pěti stovek. Samotné prohlídky, nepočítaje následně případné další servisní úkony, pak proti loňsku nezdražily.