V hradeckém babyboxu našli pětidenního chlapce i s doklady

Do babyboxu v Hradci Králové v pondělí v poledne někdo odložil pětidenního chlapce Petra. U zdravého novorozence byly i jeho doklady, což zkomplikuje budoucí adopci. Oznámil to zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Petr je jedenáctým letošním dítětem odloženým do některé ze schránek v Česku a 242. dítětem za dobu existence babyboxů.

Foto: Lukáš Silný, Novinky Babybox