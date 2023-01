V Českém Těšíně uklízejí bezdomovci za stravenky

Poprvé do ulic Českého Těšína lidé bez přístřeší vyrazili uklízet za stravenky tento týden. „Chceme mít pěkné město, tak jsem se do toho zapojila. A hlavně nemám ráda kolem sebe nepořádek. A taky mi uteče čas, mám co dělat,“ sdělila jedna z účastnic první úklidové akce, která si ale nepřála zveřejnit jméno.