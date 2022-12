V Brně postavili nový široký most. Silnice ale zůstala úzká

„Hněv občanů samozřejmě dopadl nejprve na nás a my musíme vysvětlovat, že nemůžeme nic dělat, protože na to nemáme jako městská část pravomoc. Mě to celé moc mrzí, připravili jsme to, aby to vypadalo a fungovalo dobře, a takhle to dopadlo. Myslím, že za to nemůže Správa železnic ani Brněnské komunikace, asi se to někde ztratilo na městě,“ přemítal starosta.