Úřad pro kontrolu léčiv stahuje šarži očních kapek Luxfen

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) stahuje šarži očních kapek Luxfen. Hrozí u ní, že by mohla být nesterilní. Při použití by tak lidem mohla způsobit zánět v oku. Podle ústavu ale riziko není vysoké a přípravek je stahován z preventivních důvodů. Lidé mají případně kapky vracet do lékárny.

Foto: Profimedia.cz Nesterilní oční kapky mohou do oka zanést infekci. Ilustrační foto