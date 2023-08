Ukrývali za války Židy, potomci se potkali až teď

Nejprve je ukrýval polský sedlák ve stohu, kde přečkali zimu. Pak je požádal, aby odešli, a doporučil jim hledat pomoc ve vsi Ozerany obývané Čechy. Březnové noci zabušili na vrata sedláka Čepka a podle výpovědi Sandlerové to bylo, jako by je „prozřetelnost na tohle místo dovedla“.

„Neříkejte mu, že už jsem schoval pět z vás, jen ho požádejte o azyl. On vám pomůže, je to dobrý člověk,“ měl říct a skutečně se tak stalo. Čtyři členové rodiny se schovali u sedláka Bubeníčka.

„Chápali jsme přesně, co tím myslel, protože jsme zažili pogromy,“ popisovala. Čepek s Bubeníčkem vybavili uprchlíky koni se saněmi a rozloučili se. Rok a tři měsíce do konce války byla prý pro ně těžká doba a bylo štěstí, že se jej dožili. Benzion na dříve pořízených nahrávkách vzpomínal, že nebezpečí Čepkovým hrozilo skutečně veliké. „Pokud by v okolí vešlo ve známost, že ukrývali Židy, místní by zavraždili všechny členy rodiny zachránců a jejich usedlost by vypálili,“ uvedl.